"Waarschuwing van May over mogelijke verzwakking van samenwerking in strijd tegen terreur was geen dreigement"

30/03/17 - 15u04 Bron: Belga

© photo news.

Brexit De waarschuwing van de Britse premier Theresa May dat het mislukken van de brexit-onderhandelingen de samenwerking met de EU in de strijd tegen misdaad en terrorisme zou verzwakken, "was in geen geval een dreigement". De Britse minister bevoegd voor de brexit, David Davis, zag zich daags na de start van de brexit-procedure genoodzaakt zijn premier te verdedigen.

David Davis. © afp. May schreef haar waarschuwing in haar brief aan Europees president Donald Tusk. Als de onderhandelingen over de brexit afspringen, "zou op het vlak van veiligheid onze samenwerking in de strijd tegen misdaad en terrorisme verzwakt worden", luidde het gisteren. Verschillende Europese politici waren niet opgezet met wat zij beschouwen als een dreigement.



Maar dat is het dus niet, zei brexit-minister Davis vandaag. "Wij willen een akkoord. En zij wilde duidelijk maken dat het voor beide partijen slecht zou zijn als we geen akkoord zouden bereiken", klonk het op BBC Radio 4.