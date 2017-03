Europees Parlement trekt rode lijnen voor brexit-onderhandelingen

Bewerkt door: ep

Het Europees Parlement heeft een resolutie klaar waarin het een aantal principes oplijst voor de onderhandelingen over de brexit. Zo verwerpen de parlementsleden het voorstel van de Britse premier Theresa May om de onderhandelingen over de brexit én over de toekomstige Brits-Europese relaties gelijktijdig te voeren. Ze vragen ook dat er eerst een akkoord gesloten wordt over de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en van Britten op Europees grondgebied.



Eerst akkoord

De hoofdaandacht moet uitgaan naar het vinden van een akkoord over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de EU. Pas als dat akkoord (bijna) rond is, kan er over de toekomstige Brits-Europese relaties gesproken worden. "Een ordentelijk vertrek (uit de EU) is een absolute vereiste en een voorwaarde voor elk toekomstig partnerschap tussen de EU en het VK", vat parlementsvoorzitter Antonio Tajani het samen.



Het parlement is niet tegen een bijkomend akkoord om de overgang naar de Brexit vlot te doen verlopen, maar zo'n overgangsakkoord mag geen looptijd van meer dan drie jaar hebben - te beginnen na het ingaan van de Brexit in het voorjaar van 2019.



Problemen

In haar brexit-brief waarschuwt Theresa May voor problemen in de samenwerking tussen Europa en Groot-Brittannië in de strijd tegen misdaad en terrorisme als de brexit een realiteit zou worden zonder onderhandeld akkoord. Ook de handelsbetrekkingen zouden bemoeilijkt worden. Het parlement verwerpt alvast het idee van een "koehandel", "hoe het toekomstige partnerschap er ook mag uitzien".



Terugdraaien brexit?

Tijdens een persconferentie zei Verhofstadt dat het terugdraaien van de nrexit altijd een optie zal blijven tijdens de onderhandelingen, maar dat alle 27 andere lidstaten daarmee moeten instemmen. Nu May de Brexit in gang gestoken heeft, is het namelijk een zaak van de hele EU geworden, zei hij.



Tot slot maakt het parlement duidelijk het Europees Hof van Justitie zich over alle juridische geschillen over de brexit moet kunnen uitspreken, ook wanneer de Britten de Unie reeds verlaten hebben.