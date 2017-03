Brexit is officieel: May ondertekent EU-artikel 50

Door: redactie

29/03/17 - 00u26 Bron: Belga

De Britse premier Theresa May ondertekent EU-artikel 50, waarmee het Verenigd Koninkrijk officieel aan de rest van de lidstaten kenbaar maakt dat het wil vertrekken uit de Europese Unie. © reuters.

De Britse eerste minister Theresa May heeft gisterenavond haar handtekening gezet onder het EU-artikel 50. Dit zet de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie officieel in gang.