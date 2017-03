Farage: "Ik emigreer als brexit een ramp wordt"

Thibault Devoldere

28/03/17 - 16u10 Bron: The Independent

Voormalig UKIP-leider Nigel Farage. © afp.

Brexitboegbeeld Nigel Farage heeft in een interview met de Britse radiozender BBC gezegd dat als de brexit een ramp wordt, hij zal verhuizen naar het buitenland.

Farage voegde er wel aan toe dat hij niet verwacht dat de brexit een ramp zál worden. "We zijn er in geslaagd om in een reddingsboot van de Titanic te springen. Dit wordt geen catastrofe, de Europese Unie werkt niet", aldus het Europees Parlementslid voor de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Democratie.



Een luisteraar, die tegen de brexit is, vroeg tijdens het radioprogramma of Farage zich zou verontschuldigen en zou stoppen met politiek mocht de brexit voor een "economische ramp" zorgen. Waarop Farage repliceerde: "Er is in ons land niet echt een traditie van verontschuldigingen aanbieden." Farage verwees met die uitspraak naar Tony Blair en Alastair Campbell, en hekelde dat die zich niet excuseerden voor de Irak-oorlog.