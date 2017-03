Londen laat brexit op 29 maart in werking treden

Bewerkt door: LB

20/03/17 - 13u07 Bron: Belga, The Independent

Brits premier Theresa May heeft nu twee jaar om de boedelscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU te onderhandelen. © photo news.

brexit De Britse uitstap uit de Europese Unie zal op woensdag 29 maart officieel worden opgestart. Het artikel 50 zal op die dag worden ingeroepen, zo heeft een woordvoerder van de Britse eerste minister Theresa May meegedeeld.

Volgens de woordvoerder heeft de permanente vertegenwoordiging van het Verenigd Koninkrijk in Brussel vandaag Europees Commissievoorzitter Donald Tusk mondeling op de hoogte gesteld van de beslissing. De Europese Commissie zei vandaag klaar te zijn voor de onderhandelingen.



Tusk zal zo snel mogelijk na Mays officiële aanzegging in Brussel een speciale EU-top bijeen roepen, mogelijk op 6 april. De EU-leiders zullen daar het onderhandelingsmandaat bepalen waarmee Michel Barnier, de Franse hoofdonderhandelaar namens de EU-landen, aan de slag mag.



De woordvoerder benadrukte dat premier May de onderhandelingen "dadelijk" wil opstarten.



Het opzeggen van het lidmaatschap leidt volgens het Europese Verdrag van Lissabon (2009) tot onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen de EU en het vertrekkende lid. De brexit zou dan in twee jaar geregeld moeten worden.



Negen maanden geleden stemden de Britten in een referendum met 51,9% tegen 48,1% om uit de EU te treden.



Het inroepen van artikel 50 betekent dat premier May twee jaar heeft om een boedelscheiding te onderhandelen en de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in een akkoord te gieten. In dat akkoord moet het gaan over handel met de EU en immigratie uit EU-lidstaten. Slaagt de Britse regering erin zich aan de planning te houden, dan zal het Verenigd Koninkrijk in maart 2019 definitief uit de EU zijn gestapt.



De Britse koningin Elizabeth II had donderdag formeel ingestemd met de wet waarmee premier Theresa May de Europese Unie wil verlaten. Enkele dagen eerder was het Britse parlement definitief akkoord gegaan met de uittreding uit de Europese Unie via artikel 50. Het was de laatste horde voor de wetgeving.