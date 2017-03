Brexit: België kandidaat om Europees agentschap van Londen naar Brussel te halen

Bewerkt door: ADN

19/03/17 - 23u27 Bron: Belga

© photo news.

geneesmiddelen België is kandidaat om het Europees geneesmiddelenagentschap EMA - dat nu in Londen gevestigd is - in de Brusselse regio te ontvangen. Na de Brexit kan het EMA niet in de Britse hoofdstad blijven. De federale en deelstaatregeringen hebben een akkoord bereikt over de kandidatuur. Dat wordt morgen op het Overlegcomité geformaliseerd.