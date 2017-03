Lagerhuis keurt brexitwet goed

Bewerkt door: FT

13/03/17 - 20u29 Bron: Belga

Enkele betogers hebben deze avond postgevat voor het parlement in London. © epa.

verenigd koninkrijk Het Britse Lagerhuis heeft deze avond de brexitwet goedgekeurd. De uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie komt zo alweer een stapje dichter.

Het Lagerhuis had eerst nog twee amendementen verworpen die door de House of Lords waren ingediend. Het Hogerhuis wilde de rechten van EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen beschermen, en het parlement laten stemmen over elke brexit-deal vooraleer die door het Europees parlement wordt goedgekeurd.



De Brexit-werd verhuist nu opnieuw naar het Hogerhuis, dat finaal zijn fiat moet geven.