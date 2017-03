"Nieuw Schots referendum onvermijdelijk"

Door: redactie

10/03/17 - 10u55 Bron: ANP

Voorstanders van Schotse onafhankelijkheid, enkele dagen voor het nipt verworpen referendum in september 2014. © epa.

brexit Een tweede referendum in Schotland over onafhankelijkheid "lijkt onvermijdelijk". Dat heeft een niet bij naam genoemd kabinetslid in Londen gezegd tegen The Financial Times.