Britse Hogerhuis eist bescherming EU-burgers en brengt timing brexit in gevaar

1/03/17 - 14u30 Bron: Belga

De Britse premier Theresa May. © afp.

Brexit Het heeft er alle schijn van dat het Britse Hogerhuis vanavond aanpassingen zal goedkeuren aan het wetsontwerp van premier Theresa May om de brexit formeel in gang te steken. De Lords willen de garantie dat EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk leven na het Britse vertrek uit de Europese Unie geen rechten verliezen. Als het ontwerp wordt aangepast, moet het Lagerhuis zich opnieuw over de tekst buigen en dreigt de timing voor het opstarten van de brexit-onderhandelingen in gevaar te komen.

Met de 'brexit bill' wil de regering-May zichzelf de bevoegdheid geven om de andere Europese lidstaten er officieel van op de hoogte te brengen dat Groot-Brittannië de EU wil verlaten. Het zag zich ertoe genoodzaakt zo'n wetsontwerp neer te leggen nadat het Britse Hooggerechtshof eind januari geoordeeld had dat volgens de bestaande wetgeving het parlement het laatste woord heeft. Enkel de Britse volksvertegenwoordigers kunnen artikel 50 van het Europees verdrag inroepen en de brexit-gesprekken in gang steken, luidde het.



Met een korte tekst wil premier May aan de opmerkingen van het Hof tegemoetkomen. Het Lagerhuis keurde haar wetsontwerp integraal goed, maar het Hogerhuis lijkt de tekst toch te zullen amenderen. Het ziet ernaar uit dat de Lords rond 19 uur (Belgische tijd) een amendement van oppositiepartij Labour zullen goedkeuren waarin de regering gevraagd wordt de rechten van EU-burgers op Brits grondgebied te beschermen. Een brief van minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd, waarin ze zegt dat er geen garanties gegeven kunnen worden zolang Britse burgers in andere EU-landen niet dezelfde garanties krijgen, viel gisteren op een koude steen.



"Mensen op deze manier als pasmunt blijven gebruiken is niet alleen schaamtelijk, maar kan ook een verschrikkelijke impact hebben op de Britse economie en essentiële diensten", reageerde Labour-fractieleider Angela Smith, die het amendement opstelde. Als het amendement effectief wordt goedgekeurd, gaat het wetsontwerp terug naar het Lagerhuis. Als de tekst daar opnieuw aangepast wordt, ontstaat er een heus pingpongspel tussen de twee kamers van het Britse parlement. In het Lagerhuis hebben de Tories van May de meerderheid, in het Hogerhuis niet.



Het is de bedoeling dat de brexit-wet op 7 maart definitief wordt gestemd, zodat May voor einde maart artikel 50 kan inroepen. Maar het is nu de vraag of die timing nog haalbaar is.