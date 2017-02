Brexit drijft toporkest van Engeland naar Antwerpen

Door: redactie

19/02/17 - 13u36 Bron: Belga

Het European Union Baroque Orchestra geeft op 19 mei zijn laatste concert in Londen en trekt daarna definitief naar Antwerpen. © eubo.com.

Het European Union Baroque Orchestra (EUBO) heeft omwille van de mogelijke consequenties van de brexit beslist om Groot-Brittannië te verlaten en zich te vestigen in België. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Het gerenommeerde orkest, dat muzikanten telt uit veertien verschillende Europese landen, installeert zich in Antwerpen.