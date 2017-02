"Beduidend meer haat in Groot-Brittannië na brexitreferendum"

Door: redactie

15/02/17 - 13u36 Bron: Belga

De Big Ben in London. © ap.

brexit Na het brexitreferendum kent Groot-Brittannië een serieuze stijging van het aantal haatdaden. Dat blijkt uit cijfermateriaal verzameld door het agentschap 'Press Association'. In vergelijking met de drie maanden voordien, steeg de haatmisdaad met liefst 27 procent. Het gaat veelal om racistische praat of afkeer van bepaalde religieuze groepen.

Drie vierde van de politiedistricten in Engeland en Wales tekenden het trimester na het referendum - dat vond plaats op 23 juni vorig jaar - de hoogste "strafdaden uit haat" op sinds men in 2012 begonnen is met het bijhouden van die cijfers.



Hoewel die cijfers niet noodzakelijk alles bewijzen, ziet de Britse Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC) een verband met het resultaat van de volksraadpleging. Volgens EHRC-voorzitter David Isaac is het "duidelijk" dat "een kleine minderheid van de bevolking de stemming over de brexit heeft misbruikt om niet te verontschuldigen racisme en vooroordelen te rechtvaardigen".



Volgens de organisatie moet het land zich opmaken voor een nieuwe opstoot van haatdaden wanneer de brexit realiteit wordt.