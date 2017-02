Brits Lagerhuis stemt in eerste lezing voor de wet op de brexit

Door: redactie

Het Britse Lagerhuis heeft vandaag de wet op de brexit van de regering in eerste lezing met een grote meerderheid goedgekeurd. De afgevaardigden in het House of Commons keurden met 494 stemmen tegen 122 de wettekst zonder wijzigingen goed. De wet geeft premier Theresa May formeel de volmacht om de onderhandelingen over de EU-uitstap te beginnen. Het Hogerhuis (House of Lords) moet de wet nog goedkeuren, maar dat lijkt zo goed als zeker.