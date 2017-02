Brits ex-minister van Financiën over brexit: "Ik geloof dat we problemen beter samen kunnen oplossen"

Door: redactie

George Osborne op de nieuwjaarsreceptie van Voka, in Antwerpen. © belga.

brexit Voormalig Brits minister van Financiën George Osborne heeft in Antwerpen zijn visie gegeven op de brexit en waarschuwde er voor een stijgend populisme. "Als populisten je vragen wat je te verliezen hebt? Welvaart, vrede en veiligheid, is een heleboel", zei hij.

Slechte politiek leidt tot een slechte economie. Het is in ons belang de Verenigde Staten verankerd te houden met de wereld George Osborne

Traditiegetrouw nodigt ondernemersnetwerk Voka Antwerpen-Waasland voor haar nieuwjaarsreceptie grote (inter)nationale namen uit. Na voormalig Frans president Nicolas Sarkozy vorig jaar, ging het dit jaar om George Osborne, nu conservatief parlementslid nadat hij door Brits premier Theresa May werd vervangen.



Osborne was tegen de brexit en benadrukte vandaag opnieuw de voordelen van samenwerken: "Ik heb Europa zien worstelen met de financiële crisis en migratie over de Middellandse Zee, maar ik geloof dat we problemen beter samen kunnen oplossen om tot een hogere levensstandaard te komen, dat gezamenlijke aanpak zaken als terreur of klimaatverandering gemakkelijker aanpakt".



"Maar uiteindelijk heerste er angst over de richting van Europa, de impact van migratie, het verlies van zelfbeschikkingsrecht", vervolgde Osborne. "En dat deed een krappe meerderheid stemmen voor een vertrek. Dat mogen we niet negeren. Teruggaan is onmogelijk, we zullen vertrekken, wellicht tegen maart 2019", klonk het nog.



Volgens Osborne zullen de brexitonderhandelingen dit jaar van start gaan, maar zullen die pas volgend jaar substantieel worden, nadat er nieuwe regeringen zijn in onder meer Frankrijk en Duitsland.



Trump

Osborne plaatste ook vraagtekens bij het protectionisme van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. "Slechte politiek leidt tot een slechte economie. Het is in ons belang de Verenigde Staten verankerd te houden met de wereld. Daarom moeten we hen aanspreken."



De conservatief ziet allerlei bewegingen opkomen door onder meer jaren van crisis, de impact van massamigratie op identiteit en nieuwe technologie die jobs vervangt, maar hij wees ook op levensreddende technologische vooruitgang, volgens hem het gevolg van een stabiele wereldorde. "Er is veel politieke ophef geweest en er is dit jaar veel politieke ophef mogelijk. Maar als populisten je vragen wat je te verliezen hebt? Welvaart, vrede en veiligheid is een heleboel", besloot hij.