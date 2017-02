Schots parlement stemt brexit symbolisch weg

Door: redactie

7/02/17 - 19u37 Bron: Belga

De Europese vlag en de Schotse vlag, broederlijk naast elkaar. © afp.

brexit Het Schotse parlement heeft zich tijdens een symbolische stemming tegen de Britse uitstap uit de Europese Unie uitgesproken, met 90 stemmen tegen 34. De Schotse parlementsleden protesteren tegen het feit dat ze niet aan het brexit-debat in het Britse parlement mogen deelnemen.

In Londen zullen ze echter niet echt wakker liggen van de symbolische stemming die vandaag gehouden werd, omdat het Hooggerechtshof eerder al bepaalde dat de regionale parlementen niet geconsulteerd moeten worden. Toch stelt de Scottisch National Party (SNP) van premier Nicola Sturgeon de stemming voor als een van de belangrijkste in de achttien jaar sinds de federalisering. "Deze stemming is veel meer dan symbolisch", zei Sturgeon. "Het is van cruciaal belang om na te gaan of er geluisterd wordt naar de stem van Schotland."



Dat de Schotten de Europese Unie niet willen verlaten, werd vorig jaar al duidelijk: zo stemde meer dan 60 procent van de Schotse kiezers in juni tegen een uitstap uit de EU.



Verwacht wordt dat het wetsvoorstel voor de brexit deze week nog wordt goedgekeurd door het Britse Lagerhuis. Daarna verhuist het naar het Hogerhuis, waar het moet worden goedgekeurd voor de deadline eind mei, de deadline die premier Theresa May heeft opgelegd.