Britse minister: "Het speelt niet in ons voordeel als andere landen uit EU vertrekken"

2/02/17 - 23u35 Bron: Reuters

Greg Hands. © www.gov.uk.

De Britse minister van Handel vertelt in een interview met een Duitse krant dat hij niet wil dat andere landen in de voetsporen van het Verenigd Koninkrijk stappen en de Europese Unie verlaten.

In juni vorig jaar stemden de Britten in een referendum voor een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Tegen 31 maart wil het land de twee jaar durende onderhandelingen over de brexit opstarten.



"Het is niet in het belang van Groot-Brittannië dat andere EU-leden ons voorbeeld volgen en uit de EU vertrekken," vertelt minister Greg Hands in een interview met de Duitse Rheinische Post die morgen verschijnt. Het is volgens hem in het belang van het Verenigd Koninkrijk dat de EU bij elkaar blijft en sterk blijft.



De Amerikaanse president Donald Trump noemde de brexit vorige maand nog een "geweldige zaak" en zei dat hij vindt dat andere landen het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk moeten volgen.