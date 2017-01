Brexit sputtert: May moet steun van parlement krijgen

Door: redactie

24/01/17 - 10u55

Premier Theresa May. © epa.

Brexit De Britse regering moet de steun van het parlement krijgen voor het in gang zetten van de brexitprocedure waarmee het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof zonet geoordeeld. De kans is groot dat het proces van uittreding nu vertraging gaat oplopen.

De Britse overheid kan niet op eigen houtje artikel 50 van het Europees verdrag inroepen en de Brexit in gang zetten. Het parlement moet daarvoor het licht op groen zetten, zo heeft het Britse Hooggerechtshof geoordeeld. Met de 'activering' van artikel 50 kan het Verenigd Koninkrijk de andere EU-lidstaten er formeel van op de hoogte brengen dat het de Europese Unie wil verlaten. De regering van premier Theresa May ging ervan uit dat ze over die bevoegdheid beschikt, maar ze wordt nu dus teruggefloten door het Hooggerechtshof. De elf rechters van het Hof maakten ook duidelijk dat May enkel het Britse parlement moet raadplegen, en dat de parlementen in Noord-Ierland, Schotland en Wales niet geconsulteerd moeten worden. May rekent erop dat de inwerkingtreding van artikel 50 tegen einde maart kan worden goedgekeurd, zodat de Brexit-onderhandelingen van start kunnen gaan. Die moeten binnen de twee jaar worden afgerond.

May hoopte eind maart formeel met het vertrek uit de Europese Unie te beginnen. Maar klagers, onder leiding van vooral de zakenvrouw en filantroop Gina Miller, hebben met succes bij de rechter aangevochten dat May dat niet mag. Ze stellen dat eerst het parlement moet besluiten dat het land uit de EU stapt en ze hebben gelijk gekregen tot bij de hoogste rechters.



Een meerderheid van het nationale parlement lijkt in te stemmen met de brexit als gevolg van het referendum vorig jaar, toen een kleine meerderheid van de kiezers voor vertrek uit de EU stemde. May heeft al een ontwerpwet klaarliggen om snel de zegen van het parlement voor de brexit te krijgen.



Ze heeft eerder aangekondigd dat ze uiterlijk eind maart formeel in Brussel het lidmaatschap wil opzeggen. In hoeverre de volksvertegenwoordiging haar schema ophoudt, is onduidelijk. Mogelijk blijft het slechts bij stemming als een formaliteit, maar ook is mogelijk dat bijvoorbeeld oppositiepartij Labour eisen gaat stellen over wat voor brexit er straks komt.