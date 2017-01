Theresa May tracht in Davos economische elite te sussen

Door: redactie

19/01/17 - 19u57 Bron: AFP

De Britse premier Theresa May, vandaag in Davos. © afp.

De Britse premier Theresa May heeft vandaag getracht om de economische elite in Davos gerust te stellen. May benadrukte dat haar land "open blijft staan voor de bedrijven en voor talent", twee dagen nadat ze officieel maakte een harde Brexit te willen.