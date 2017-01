Brexit-special van 'De Nieuwe Mama'

MVDB

18/01/17 - 17u42 Bron: ANP

© afp.

De makers van Wife Swap, de Engelse versie van 'De Nieuwe Mama', blazen het reality-televisieprogramma nieuw leven in met een speciale brexit-versie. Aan deze eenmalige Wife Swap doen mensen mee die totaal verschillende opvattingen hebben over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

"Wife Swap ging altijd voornamelijk over hoe mensen hun huishouden runnen, maar het had ook altijd een politieke ondertoon", zegt Emily Jones van Channel 4, de zender die de brexit-special uitzendt. "Nu is de wereld veranderd en door recente gebeurtenissen zijn de politieke kwesties in iedere huiskamer beland."



Wife Swap was sinds 2003 zes jaar lang te zien in het Verenigd Koninkrijk en werd ook een internationaal succes. VTM maakte in 2004 een Vlaamse versie met 'De Nieuwe Mama'. Daarin verlieten mama's hun vertrouwde omgeving en gingen ze tien dagen lang inwonen bij een nieuw gezin. De moeders moesten ginds vijf dagen lang de 'huisregels' ondergaan, maar mochten daarna patronen doorbreken en de regels naar hun hand zetten. Dat leidde geregeld tot confrontaties voor de camera, zie onder.