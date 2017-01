Regeringscrisis in Noord-Ierland mogelijk hinderpaal voor brexit

Door: redactie

Sinn Féin-leider Martin McGuinness en premier Arlene Foster. © epa.

Noord-Ierland dreigt als gevolg van een regeringscrisis af te stevenen op nieuwe verkiezingen. Onder meer in het politieke magazine Politico waarschuwen waarnemers dat dit scenario wel eens een ernstige hinderpaal kan vormen voor de Britse uittredingsonderhandelingen uit de EU.

De regeringscrisis in Noord-Ierland draait rond het Renewable Heating Incentive (RHI), een plan dat bedrijven via subsidies aanmoedigt te investeren in duurzame energie. Maar het plan blijkt de belastingbetaler nu 490 miljoen pond (560 miljoen euro) te kosten omdat heel wat bedrijven er misbruik van maken.



Nieuwe verkiezingen

De regeringspartij Sinn Féin probeerde premier Arlene Foster van de DUP (Democratic Unionist Party) ervan te overtuigen haar conclusies te trekken en op te stappen. Maar toen dat niet gebeurde, stapte Sinn Féin-leider Martin McGuinness zelf op als vicepremier. Sinn Féin lijkt bovendien niet van plan een opvolger aan te stellen, ondanks de verschillende pogingen die ondernomen werden om de partij daarvan te overtuigen. Als Sinn Féin tegen maandag geen nieuwe vicepremier heeft benoemd, moeten er nieuwe verkiezingen komen. Die kunnen dan al in februari plaatsvinden.



Noord-Ierland gekant tegen brexit

Het magazine Politico benadrukt dat de gebeurtenissen in Noord-Ierland wel eens gevolgen kunnen hebben voor de Brexit-disucssie in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het referendum had namelijk 55,8 procent van de Noord-Ieren ervoor gekozen om in de Europese Unie te blijven. Bovendien zitten de hoofdrolspelers in deze saga elk in een ander kamp. DUP steunde de brexit, maar Sinn Féin vreest dat er met een uitstap opnieuw een strikte grens tussen Ierland en Noord-Ierland wordt opgetrokken.



Waarnemers stellen dat Sinn Féin met een verkiezingsoverwinning zich mogelijk ook meer invloed in het brexit-debat wil toe-eigenen. Het wordt daarin gesteund door het feit dat niet alle Noord-Ieren zich zomaar neerleggen bij het brexit-scenario. Zo was mensenrechtenactivist Raymond McCord naar de rechtbank getrokken, om aan te klagen dat het regionale parlement in Noord-Ierland niet had ingestemd met de uitstap uit de EU. Een uitspraak in beroep van het Hooggerechtshof wordt binnen enkele weken verwacht.



Ierse hereniging

Politico stelt dat er voor het eerst in decennia ook buiten de republikeinse bewegingen weer stemmen opgaan over een Ierse hereniging. "Vele nationalisten en sommige liberale unionisten die voor 'Remain' hebben gestemd, kijken in toenemende mate naar steun vanuit Dublin", schrijft het magazine.