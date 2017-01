Britse ambassadeur bij EU stapt plots op

bewerkt door: redactie

3/01/17 - 19u05 Bron: Belga

© epa.

De Britse ambassadeur bij de Europese Unie, sir Ivan Rogers, kondigt in een nota aan zijn personeel aan dat hij zijn functie neerlegt. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen.

Rogers was een belangrijk adviseur van David Cameron, de conservatieve premier die in juli opstapte nadat de Britse kiezers in een referendum voor de Brexit stemden. Volgens Britse media had hij met bepaalde leden van de nieuwe regering grondige meningsverschillen over de Brexit-strategie.



Eind vorig jaar berichtte de BBC nog dat Rogers de regering had gewaarschuwd dat de onderhandelingen over de nieuwe relatie met de EU tot tien jaar konden aanslepen.