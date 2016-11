Vermogen Britse huishoudens door brexit met 1.400 miljard euro geslonken

Door: redactie

22/11/16 - 18u30 Bron: Belga

© thinkstock.

Door de brexit is het vermogen van de Britse huishoudens met 1.500 miljard dollar, omgerekend zowat 1.400 miljard euro, afgenomen. Dat becijferde althans de Zwitserse bank Credit Suisse met een nieuwe studie over de rijkdom van de huishoudens wereldwijd.

406.000 Britse inwoners verloren hun status van miljonair.

Het verlies aan vermogen wijten de vorsers aan de daling van het britse pond en de onrust op de financiële markten die volgden op het referendum in juni, waarbij een meerderheid van de Britten voor het verlaten van de EU stemde. Ook de dalende vastgoedwaarde speelde een rol.



Volgens Credit Suisse is per volwassene 33.000 dollar verloren gegaan sinds eind juni, waardoor er gemiddeld 289.000 dollar vermogen per persoon overblijft. Uitgedrukt in dollar, verloren 406.000 Britse inwoners hun status van miljonair.