Nigel Farage sluit uit dat hij weer Ukip-voorzitter wordt

5/10/16 - 14u19 Bron: Belga

Nigel Farage, de voormalige leider van de Britse rechtspopulistische en eurofobe partij Ukip, sluit uit dat hij opnieuw voorzitter wordt van de partij. Hij zei dat vandaag nadat zijn opvolgster Diane James gisteravond haar ontslag aankondigde, amper 18 dagen nadat ze de fakkel overnam van Farage. Hij wil wel tijdelijk het leiderschap waarnemen, zo vertelde hij aan de BBC en Sky News.

"Ik heb mijn missie vervuld. Het is tijd dat iemand anders het werk doet", aldus Farage vanuit Straatsburg, waar hij de plenaire vergadering van het Europees Parlement bijwoont. Volgens Farage is hij technisch gezien nog altijd Ukip-voorzitter. De Britse kiescommissie had de verandering aan het hoofd van de partij immers nog niet geregistreerd.



Interimvoorzitter

Neil Hamilton, Ukip-voorzitter voor Wales, twijfelt er echter aan dat de partijleiding automatisch op Farage zou terugvallen. Volgens hem is het aan het partijbestuur om een interimvoorzitter te benoemen.



Diane James werd medio september met een grote meerderheid van de partijmilitanten als opvolgster van Farage verkozen. Er was twijfel of haar verkiezing rechtsgeldig was. Ze diende immers nooit de nodige documenten daarvoor in, luidde het. James nam gisteren om "persoonlijke en professionele redenen" ontslag.



Referendum

Farage stapte op na het referendum van 23 juni, waarbij Groot-Brittannië ervoor stemde om uit de Europese Unie te stappen.