UKIP-opvolger van Farage geeft er na drie weken al de brui aan

Door: Redactie

5/10/16 - 00u59

Archieffoto van Diane James en Nigel Farage. © epa.

Diane James wil alweer stoppen als leider van de Britse onafhankelijkheidspartij UKIP. Dat heeft ze gisteren bekendgemaakt. James volgde nog geen drie weken geleden Nigel Farage op.

In de verklaring zegt James dat ze de positie van partijleider nooit formeel heeft overgenomen van Farage. Ze won het leiderschap op 16 september maar zegt nu dat ze niet genoeg autoriteit heeft om de veranderingen door te voeren die ze voor ogen had. James had beloofd om te zorgen dat de Brexit niet zou uitdraaien op een Brexit Lite.



Slechte gezondheid

UKIP staat voor UK Indepence Party. Farage nam in juli afscheid nadat zijn grote wens als fervent tegenstander van de EU - de Brexit - was vervuld. Het plotselinge aftreden van de 56-jarige James, voormalig lid van het Europese parlement, zou onder meer te maken hebben met ziekte binnen haar familie.