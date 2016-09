Door: redactie

12/09/16 - 17u06 Bron: Belga

David Cameron maakte op 24 juni, daags na het Brexit-referendum, bekend dat hij opstapte als Brits premier. © epa.

De voormalige Britse premier David Cameron stapt op als parlementslid. Dat heeft hij vandaag zelf aangekondigd, zo meldt ITV. Cameron, oud-leider van de Conservatieve Partij, zetelt al sinds 2001 in het Lagerhuis voor het graafschap Oxfordshire in de parlementaire kieskring Witney.

De aankondiging komt er drie maanden nadat Cameron opstapte als eerste minister na het referendum voor een brexit. "In de huidige politieke wereld en gezien de omstandigheden van mijn aftreden, is het in mijn ogen niet mogelijk om nog een doeltreffend parlementslid te zijn", zegt hij in een interview met de Britse tv-zender ITV.