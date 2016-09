Verhofstadt gaat mee onderhandelen over brexit

Door: redactie

Guy Verhofstadt.

Ex-premier en Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open Vld) gaat namens het Europees Parlement de brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk voeren. Dat heeft de conferentie van voorzitters vandaag beslist.

Het parlement is de laatste van de drie instellingen die zijn onderhandelaar aanstelde. Voor de Commissie zal de Franse oud-commissaris Michel Barnier met de Britten aan tafel zitten, voor de Raad (de lidstaten) wordt dat de Belgische topdiplomaat Didier Seeuws. Opvallend: Seeuws was jarenlang de woordvoerder van Verhofstadt toen hij nog Belgisch premier was.



"Iedereen zal namens zijn eigen instelling praten", blikt de huidige woordvoerder van Verhofstadt vooruit op de Brexit-onderhandelingen. "Er moet een uittredingsverdrag overeengekomen worden, omdat de Britten eruit geschreven worden moet ook het huidige verdrag worden aangepast... Je spreekt in die context over bevoegdheden: elke instelling heeft haar eigen prerogatieven."



Een timing voor het starten van de onderhandelingen is er nog niet. Daarover is het wachten op de Britse regering, die artikel 50 van het Europees verdrag moet activeren en haar Europese partners er formeel van op de hoogte moet brengen dat het VK de Unie wil verlaten. Europees president Donald Tusk heeft de Britse premier Theresa May vandaag nog eens tot spoed aangemaand.