Britse premier May fluit Brexit-minister terug

6/09/16 - 19u18 Bron: Belga

De Britse premier Theresa May heeft haar Brexit-minister David Davis teruggefloten. Volgens haar woordvoerster verkondigde Davis "zijn persoonlijke mening" toen hij in het parlement opperde dat Groot-Brittannië na het vertrek uit de Europese Unie hoogstwaarschijnlijk geen deel meer zal uitmaken van de Europese eenheidsmarkt.

Ook ruim twee maanden na het Brexit-referendum lijken binnen de Britse regering nog niet alle violen gestemd over de toekomst van het land. Maandag had Davis in het parlement gezegd dat het "zeer onwaarschijnlijk" is dat Groot-Brittannië deel zal blijven uitmaken van de Europese interne markt indien het gedwongen wordt om het vrije verkeer van personen te aanvaarden. Het vrije verkeer is één van de basisprincipes van die eenheidsmarkt.



Vandaag maakte de woordvoerster van May echter duidelijk dat Davis "zijn persoonlijke mening" had gegeven, geen regeringsstandpunt. Volgens haar woordvoerster is de premier vastberaden om de bezorgdheden van de Britten over immigratie aan te pakken, maar "dit is een onderhandeling en het is niet steeds de beste aanpak om meteen al je kaarten op tafel te leggen."



Zo blijft hoogst onduidelijk hoe de Britse regering de verhoudingen met de Europese Unie vorm wil geven na de Brexit, en hoe ze een sterkere controle over de eigen landsgrenzen willen rijmen met toegang tot de Europese eenheidsmarkt. Van een puntensysteem voor EU-burgers wil May alvast niet weten. "Een hele rij van mogelijkheden wordt bestudeerd", klonk het vandaag.