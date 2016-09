Brexit-minister Davis: Brits verblijf in interne EU-markt "onwaarschijnlijk"

Door: redactie

5/09/16

David Davis is bevoegd voor de Brexit © afp.

Brexit Het is "onwaarschijnlijk" dat Groot-Brittannië na de Brexit, het Britse opstappen uit de Europese Unie, deel blijft uitmaken van de interne markt. Dat heeft David Davis, de Britse minister die de Brexit in goede banen moet leiden, gezegd tijdens het ontvouwen van zijn plannen voor het parlement.

Davis zei dat Londen toegang tot de interne markt wil, maar er geen deel van wil uit maken. Daarom is zijn doel een "vrijhandelsakkoord" met de EU uit te werken. In die deal mag absoluut niet opgenomen worden dat EU-werknemers vrijelijk in het Verenigd Koninkrijk kunnen komen werken.



De oppositie in het parlement vond dat Davis' uitleg weinig gedetailleerd was en liet dat ook luidkeels merken.