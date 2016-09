Theresa May onder vuur na afschieten puntensysteem voor nieuwe EU-migranten

Door: redactie

Brexit Er komt in Groot-Brittannië geen puntensysteem waarmee de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers uit de Europese Unie gecontroleerd kan worden. Dat heeft de Britse premier Theresa May gezegd. Zo'n puntensysteem was nochtans een van de hoekstenen van de Leave-campagne in de aanloop naar het Brexit-referendum in juni. Politici als Nigel Farage reageren scherp.

Dat te veel Britse jobs uitgeoefend worden door (Oost-)Europese migranten is voor de pleitbezorgers van de Brexit zonneklaar. Zij willen dat de instroom ingeperkt wordt en verwachten sinds hun referendumoverwinning dat Theresa May daar ook werk van maakt.



Op weg naar de G20-top in China zaaide May echter twijfel over een puntensysteem voor het controleren van de migratie naar het VK. Daarbij zou het parlement elk jaar vastleggen hoeveel Europese migranten welkom zijn - een gelijkaardig systeem wordt reeds in Australië gehanteerd. "Het is nog maar de vraag of zo'n systeem werkt", zei May. Even later gooide haar woordvoerder de deur dicht. "Een puntensysteem zal niet werken en is dan ook geen optie." May zei wel dat ze zich ervan bewust is dat de Britten willen dat het vrij verkeer aan banden gelegd wordt.