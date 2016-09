Britten presenteren deze week plan voor nieuwe relatie met EU

Door: redactie

4/09/16 - 13u58 Bron: ANP

De Britse premier Theresa May. © reuters.

Brexit De Britse regering zal deze week plannen presenteren over hoe zij de relatie met de Europese Unie precies opnieuw wil vormgeven. Dat heeft premier Theresa May gezegd, terwijl ze op weg was naar de G20-top in het Chinese Hangzhou.