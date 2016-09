Britse premier voorziet moeilijke tijden door Brexit

Door: Redactie

De Britse premier Theresa May voorziet "moeilijke tijden" voor Groot-Brittannië als gevolg van het aankomende vertrek van het land uit de Europese Unie. May deed haar uitspraken in een interviewprogramma op de Britse zender BBC, vlak voor haar vertrek naar de G20-top in de Chinese stad Hangzhou.

Hoewel recentelijk is gebleken dat de schade aan de Britse economie wellicht minder hevig zal zijn dan verdacht, moet volgens May alsnog gerekend worden op mindere tijden. "Er komen moeilijke tijden aan", aldus May. "Ik denk dat de economische reactie beter is geweest dan sommigen na afloop van het referendum voorspelden, maar ik zal niet doen alsof het makkelijk gaat worden." Toch blijft May "optimistisch" en zegt ze dat het land "een succes zal maken" van vertrek uit de EU. In de herfst wordt een nieuw financieel plan van de overheid verwacht.



Stabiliteit

De Britse bevolking stemde in juni voor Brexit, een Brits vertrek uit de Europese Unie. De toenmalige premier David Cameron legde zijn functie neer en werd opgevolgd door May. Nieuwe verkiezingen sluit May op dit moment uit. Volgens haar heeft Groot-Brittannië "stabiliteit" nodig.