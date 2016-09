Duizenden betogen in Groot-Brittannië tegen Brexit

Koen Van De Sype

Duizenden mensen hebben vandaag in Londen en andere steden betoogd tegen de exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Onder de slogan 'March for Europe' trokken de betogers van Hyde Park door de regeringswijk naar het parlementsgebouw. Daar wordt maandag gedebatteerd over een tweede referendum over de Brexit.