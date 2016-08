Britten willen op maat gemaakte oplossing voor verlaten van EU

Door: redactie

BREXIT De Britse regering wil een "unieke", op maat gemaakte overeenkomst met de Europese Unie en geen kopie van het akkoord dat landen als Noorwegen met de Unie hebben. Dat bleek vandaag na afloop van een bijzondere bijeenkomst van de ministers op Chequers, het landgoed van premier Theresa May.

May beklemtoonde voor aanvang van de vergadering opnieuw dat het resultaat van het referendum van 23 juni gehonoreerd zal worden en dat Groot-Brittannië wel degelijk uit de Europese Unie stapt. Maar over de vorm en inhoud van de Brexit zitten niet alle ministers reeds op dezelfde golflengte. Zo wil minister van Financiën Philip Hammond in de eenheidsmarkt blijven, terwijl andere ministers ook de eenheidsmarkt willen verlaten.



In ruil voor toegang tot die markt moeten landen als Noorwegen en Zwitserland het principe van het vrije verkeer van personen aanvaarden. Maar het is precies dat aspect van de Europese integratie dat de Brexiteers overboord willen gooien.



"Verscheidene ministers hebben opgemerkt dat we een specifiek model willen voor Groot-Brittannië, en geen kant-en-klare oplossing", zo onderstreepte de woordvoerder van May. Dat moet volgens de zegsman noodzakelijkerwijs "een controle" bevatten "op het aantal mensen dat van de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk mag komen", maar moet ook "een positieve oplossing bieden voor degenen die handel willen drijven in goederen en diensten".



Op 23 juni koos 52 procent van de Britse kiezers voor een vertrek uit de Europese Unie. Ondanks de druk van de andere lidstaten wil Londen echter geen haast maken met het opstarten van onderhandelingen over de uitstap en de toekomstige relatie met de EU. May herhaalde opnieuw dat de echtscheidingsprocedure niet wordt gelanceerd voor het jaareinde.