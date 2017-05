Daarom is 'New Girl' de populairste serie in ons land op Netflix

Door: TVM

12/05/17 - 16u01

De komedieserie 'New Girl' is de populairste serie op Netflix in België, dat blijkt uit een onderzoek van de groep data-analisten HighSpeedInternet. Begrijpelijk, want ook wij hebben alle seizoenen er al gierend en brullend doorgejaagd. 5 redenen waarom 'New Girl' zo populair is in ons land.

Even in het kort waar de serie met Zooey Deschanel in de hoofdrol over gaat. Jess (gespeeld door Deschanel) is op zoek naar een nieuwe plek om te wonen nadat ze haar vriend betrapt heeft met een andere vrouw. Ze komt terecht in een fantastische loft bij drie vrijgezelle mannen: barman Nick (gespeeld door Jake Johnson), metroseksueel en womanizer Schmidt (Max Greenfield) en personal trainer Coach (Damon Wayans Jr.). Die laatste verlaat na aflevering 2 de serie al, om later een comeback te maken. In zijn plaats komt de sullige Winston (Lamorne Bishop). Een vrouw in huis is zeker in het begin even wennen voor het olijke trio, zeker als de beste vriendin van Jess en topmodel Cece (Hannah Simone) geïntroduceerd wordt. Uiteraard worden ze al snel toch één vrolijke bende, die samen in de meest hilarische situaties verzeild raken.

5 redenen waarom New Girl zo populair is 1. De personages zijn herkenbaar

Heerlijk om weg te dromen bij onrealistische series als Riverdale en Gossip Girl, waarin alleen maar perfecte mensen meespelen, maar erg herkenbaar zijn die niet. De personages van New Girl hebben daarentegen allemaal hun gebreken en imperfecties, die net heel "echt" aanvoelen. Iedereen kan zich bijvoorbeeld wel herkennen in het ietwat naïeve karakter van Jess en je kent zeker ook wel iemand als Schmidt. Of de bloedmooie Cece die eigenlijk net heel onzeker is.



2. Ook hun leven is soms een warboel

Zowat alle personages in New Girl zijn al eens werkloos, blut, bedrogen en ga zo maar verder. Kortom situaties die ook jij en ik meemaken. Ook zij kunnen niet alleen in een appartement wonen en dan nog aan de lopende band designerschoenen kopen. Ja, we kijken naar jou Carrie Bradshaw. Hun leven is vaak een gigantisch puinhoop en daar proberen ze net als iedereen het beste van te maken. via GIPHY

3. Je wil graag vrienden met ze worden

Al na aflevering 3 wou ik dolgraag samen met Jess en co in de loft gaan wonen en deel uitmaken van hun vriendengroep. Zoals hierboven al gezegd is hun leven absoluut niet picture perfect, maar ze zijn er voor elkaar en maken samen van elke slechte situatie toch iets leuk. Oh ja, de groep ontmoet ook Prince op een of ander wild feest. Geld zou ik geven om daarbij te zijn.



4. Je kunt afleveringen ook los bekijken

Er is een groter verhaal, maar je hoeft niet vanaf het begin te kijken om mee te zijn. Elke aflevering draait rond een avontuur of gebeurtenis en daar wordt later meestal niet al te diep meer op ingegaan. Je kan dus makkelijk gewoon in je lunchpauze of bij het ontbijt even snel een aflevering kijken ter ontspanning. via GIPHY