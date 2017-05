NINA tipt: wie zijn nu die Uitverkorenen?

Door: ND

3/05/17 - 07u30

Er wordt al een paar weken geheimzinnig gedaan over "De Uitverkorenen", en nieuw programma op VTM waarin 10 anonieme mensen om een bijzondere reden werden uitgepikt om aan deze televisieshow deel te nemen. Veel meer mogen we er duidelijk nog niet over weten. Tot vanavond, dan wordt eindelijk een tipje van de mysterieuze sluier opgelicht.

"'De Uitverkorenen' is geen realityreeks of fictie, geen spelprogramma of quiz. Wat het wel is, weten alleen 'De Uitverkorenen' zelf", luidt het. Een omschrijving waar wij alvast lichtjes zenuwachtig van worden, want wat is het nu wel?



Het enige wat we weten is dat tien voorlopige anonieme kandidaten er om specifieke redenen werden uitgepikt om deel te nemen aan het programma. Omdat ze - zo klinkt de omschrijving - iets verrassend meegemaakt hebben in hun leven. Een waardige opvolger om de leemte van het spannende De Mol op Eén op te vullen? Dat komen we vanavond eindelijk te weten. Om 20u35 op VTM, om precies te zijn.