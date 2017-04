'Liefde voor Muziek' én luxehotels: hier sliepen de BV's tijdens de opnames

Door: redactie

27/04/17 - 09u00

Natalia en Josje in het zwembad. © VTM.

Dat onze zangers en zangeressen zich tijdens de opnames van 'Liefde voor Muziek' ontzettend geamuseerd hebben, zien we duidelijk op het scherm: de lol spat er af. Maar hebben ze eigenlijk ook goed geslapen? Wel, als we een blik op hun hotel werpen, dan gokken we alvast van wel.

Zo kunnen ze namelijk hun oogjes sluiten in het Hotel Can Simoneta op het eiland Mallorca. En er zijn duidelijk slechtere slaapplaatsen te scoren.



De kandidaten verbleven in het speciale beach house van het 'adult only' vijfsterrenhotel. Dat heeft maar liefst drie suites en drie iets kleinere kamers. Daarnaast heeft het ook een zwembad, waarin we Natalia, Josje en co al konden zien ravotten en is er een wellness, een golfbaan en gewoon een mooie lig- of wandelweide. Prijskaartje? Dat hangt van je vliegtickets af. Wie dringend nood heeft aan een vakantie en volgende maand al vertrekt, betaalt voor twee volwassenen € 360 per nacht, in juni lopen de prijzen al op van € 400 tot € 1.200 per nacht. Behoorlijk aan de prijzige kant, dus. Maar eerlijk, als we de foto's zien, hebben we stiekem toch een beetje zin om zelf ook te boeken.