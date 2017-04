Voor 175 euro van België naar New York? Het kan binnenkort dankzij Ryanair

© Frank Kohntopp/unsplash.

Vliegen we binnenkort van Charleroi naar New York voor 175 euro? Ryanair wil het alvast proberen. Dat kondigde de marketing director van de lowcostmaatschappij gisteren zelf aan. Het bedrijf droomt al langer van spotgoedkope transatlantische vluchten, en lijkt daar nu ook echt concreet werk van te gaan maken.

Het ambitieuze plan wil Ryanair mogelijk maken door zich te verbinden met de luchtvaartmaatschappijen Norwegian Airlines en Aer Lingus die nu al vluchten aanbieden naar de Amerikaanse hoofdstad. Met een tussenstop in pakweg Ierland, zou je dan met één van deze twee maatschappijen vanuit België naar de Big Apple kunnen vliegen.



Prijskaartje

De Waalse krant La Libre berekende dat je gemiddeld voor 75 euro van Charleroi naar Ierland vliegt en voor 100 euro naar New York met Norwegian Airlines of Aer Lingus. Voor amper 175 euro in totaal kun je dus al rondwandelen op Times Square of een selfie nemen met het Vrijheidsbeeld. En het beste nieuws van al? Ryanair wil deze vluchten al aanbieden vanaf september 2017.



Wel willen we nog even meegeven dat de Noorse budgetluchtvaartmaatschappij Norwegian Air al verschillende keren in opspraak is gekomen vanwege de arbeidsvoorwaarden van zijn personeel. Zo werd het bedrijf al beschuldigd van sociale dumping, omdat ze goedkoop (voornamelijk) Aziatisch personeel inhuren om het werk uit te voeren.



Ook voor Ryanair houdt dit plan risico's in. In het verleden gingen maatschappijen als Skytrain en Zoom Airlines namelijk al kapot aan goedkope transatlantische vluchten.