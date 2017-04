Flippo's, Bop it! en 13 andere stukken speelgoed waar wij nostalgisch van worden

Door: ND

11/04/17 - 15u00

© kos.

Hoezo, speelgoed is alleen voor kinderen? Er schuilt een kind in ieder van ons, want volgens een Europese enquête wordt 1 op de 13 stukken speelgoed gekocht door volwassenen voor eigen gebruik. "Kidult" heet het fenomeen, en wij begrijpen het eerlijk gezegd wel. Deze 15 stukken speelgoed - een Bop It! Een potje bellenblaas! - zouden we stiekem zelf nog eens graag bovenhalen.

Als wapen tegen de grote boze wereld grijpen Millenials wel eens terug naar een doos met speelgoed. Een studie van marktonderzoeksbureau NPD Group wijst uit dat één op de dertien stukken speelgoed in Europa door volwassenen worden gekocht, zo schrijft De Morgen. En niet om aan de kinderen te schenken, maar om er zelf mee te spelen. De markt is in vijf jaar tijd verdubbeld.



Bijna 60 procent van de volwassenen die speelgoed voor zichzelf kopen, heeft geen kinderen. Zowat 43 procent is tussen de 18 en 34 jaar. "Het is een reactie tegen de stress van ons drukke leven", legt analist Frédérique Tutt van DPB Group uit. "Speelgoed is leuk, en leuke dingen kunnen wat druk van de ketel halen." Eens iets anders doen dan naar het nieuws kijken, een was insteken en aardappelen schillen vanavond? Deze nostalgische stukken speelgoed zorgen ongetwijfeld voor afleiding. Lees ook Een stofzuiger en 49 andere absurde dingen die mensen in een taxi laten liggen

Sparen moeilijk? Zo kan je wél elke maand iets opzijzetten

Origineel paasidee: cupcakes in eierschaaltjes

Strijkkralen © Bart Smit. Wie ooit strijkkralen heeft gehad, vindt daar zonder twijfel nu nog restanten van. Deze kleine kraaltjes vond je te pas en te onpas terug om er vervolgens over te struikelen. Bij wijze van nostalgische grap maken wij nog wel eens graag een tafereeltje voor één van onze voormalige "bff's".

Bop it! © kos. Bop it! Twist it! Pull it! Haal de Bop it! boven op eender welk verjaardagsfeestje met 18-plussers, en we durven er voor te wedden dat het ding nog succes oogst.

Een potje bellenblaas © Hema. Geef toe: wie heeft nog nooit de neiging gehad om dat potje bellenblaas uit de handen te grissen van de allerkleinsten op een familiefeest? Of toch op zijn minst om die bellen mee kapot te slaan.

Lego © Lego. Wij hebben zo'n vermoeden dat vaders (of moeder natuurlijk) het helemaal niet zo erg vinden om samen met zoon- of dochterlief een kasteel te bouwen. Zeker als er ook Star Wars-figuren in de Legodoosjes worden gestopt.

Vriendjesboek © Benza.nl. "Wil jij in mijn vriendjesboek schrijven?" Stiekem zouden we het nog steeds graag vragen aan vrienden en collega's, al was het maar om te weten wat hun lievelingsgerecht is of wat ze willen worden later. Met de revival van Samson mag dat zelfs een exemplaar van Studio 100 zijn.

Tamagotchi © kos. Toegegeven: na 2 dagen wordt zo'n sleutelhanger die permanent om eten en aandacht vraagt vreselijk vervelend. Maar bij het graven in die oude doos met kinderspullen hebben we toch even opnieuw geprobeerd of we het nog leuk vinden...

Klittenband vangspel © Blokker. Weer eens iets anders dan badminton of pingpong: dit klittenband vangspel verovert nog altijd een plekje in onze strandtas op een dagje uit. Wel opletten dat de klittenband niet vol zand begint te kleven.

Kleurboek © BBNC uitgevers. De razend populaire kleurboeken voor volwassenen bewijzen dat er nog steeds een uitgebreide markt is bij de 18-plussers. Kleurpotloden aanscherpen en kleuren maar!

De Polly Pocket © Etsy. Goed voor uren speelplezier, de miniatuurhuisjes van Polly Pocket die je overal mee naartoe kon nemen. Puur uit nostalgische overwegingen zouden wij nog wel eens zo'n doosje in onze handtas durven proppen.

Play-Doh © Play-Doh. Voor de creatievelingen onder ons was plasticine al een kleine voorloper op het echte werk met klei. Maar eigenlijk is het veel leuker om met gekleurde klei te werken (soms zelfs met glitters!), toch?

Droomtelefoon © Hasbro. Vergeet een kaas- en wijnavond, wij zouden er geld voor geven om gewoon nog eens een avondje Droomtelefoon te spelen met vriendinnen.

Flippo's © kos. Voor hoeveel spelen we? Zapperspel? De gratis uitgedeelde schijfjes bij de chips zorgden voor heel wat vertier op de speelplaats. Wij krijgen spontaan zin om die dozen flippo's op zolder nog eens opnieuw leven in te blazen.

Furby © Hasbro. De nachtmerrie van elke ouder, en de droom van elk kind: een Furby, die alleen zijn mond houdt als je de batterijen eruit haalt. De versies van tegenwoordig reageren op apps, hebben een display in hun ogen en verschillende Furby's kunnen met elkaar in verbinding staan en interactief met elkaar omgaan.