Een stofzuiger en 49 andere absurde dingen die mensen in een taxi laten liggen

Door: Charlotte Dierckx

10/04/17 - 16u00 Bron: Marie Claire, Uber

© Unsplash.

Na een avondje stappen je handtas vergeten in de Uberwagen? Dat kan erger. Er worden namelijk heel wat mysterieuzere dingen achtergelaten op de achterbank van de auto, als we Uber mogen geloven. Een kogelvrij vest of een zoete aardappel bijvoorbeeld.