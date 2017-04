Natalia: "Er staat mij nog maar één groot avontuur te wachten en dat is een kind"

Door: redactie

7/04/17 - 16u00 Bron: NINA

video Ze stond altijd al stevig in haar schoenen, maar sinds dit jaar wandelt Vlaanderens fermste soulzangeres Natalia (36) resoluut haar eigen weg uit. Ze beheert haar eigen zaken, verlegt haar muzikale grenzen aan de andere kant van de wereld, en tekent ook in de liefde weer voor the single life. Surfend op de golven van zoveel vrijheid, klinkt dat in haar meest zelfverzekerde Kempisch ongeveer zo: "Mennekes, ik zen wel kéigoe bezig feitelijk."