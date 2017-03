NINA tipt: voedsel voor lichaam én geest bij Veerle Dobbelaere thuis

© kos.

"Druk druk druk," mompelen we massaal op de vraag hoe het gaat met ons. Waarbij we tijd vergeten nemen voor de dingen die er echt toe doen: luisteren naar jezelf, naar elkaar en genieten van lekker eten en drinken. In het nieuwe concept 'de gasten Van Veerle' kan het allemaal tegelijkertijd. Gastvrouw Veerle Dobbelaere nodigt je uit voor een heerlijk ontspannen culinair avondje (of middag) bij haar thuis, waarbij lichaam én geest verwend worden.

© kos. Veerle Dobbelaere kennen de meeste mensen als actrice uit Vlaamse series waaronder Recht op Recht, Windkracht 10 en Heterdaad. Sinds enkele jaren is ze daarnaast ook professioneel aan de slag als mental coach en life coach. Dit jaar wordt ze 50, een gebeurtenis die ze graag aangrijpt om een gloednieuw concept op poten te zetten: de Gasten van Veerle. Een combinatie van heerlijk tafelen en stilstaan bij de belangrijke dingen het leven, waarbij je gedachten ook uitwisselt met je (onbekende) tafelgenoten. Wij gingen al eens proeven van zo'n heerlijke zintuiglijke ervaring, en zagen, ruikten, voelden en proefden dat het goed was. Lees ook NINA tipt: Eva Daeleman openhartig over haar burn-out en haar redding

Culinair en geestelijk genot © kos. Het concept in een notendop? Samen met 11 andere enthousiaste hongerigen ben je op een ochtend, middag of avond uitgenodigd in het prachtige huis van Veerle in het Antwerpse, dat qua inrichting en tafelschikking het hart van menig Instagrammer of Pinterester harder zal doen slaan. Je maakt kennis met de andere gasten en volgt gezamenlijk een sessie onder begeleiding van mental coach Veerle om even stil te staan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven. Die gemoedelijke, rustige sfeer wordt daarna verder doorgetrokken aan tafel, waar je onder het genot van een heerlijk gangenmenu verder praat met de andere gasten. Veerle selecteert zelf foodies en jonge, beloftevolle chefs die bij haar thuis klaarmaken wat er op het bord komt.

Alleen of als team building © kos. "Tijd om te observeren, dat hebben wij hier niet meer," legt Veerle uit. "En dat is bijzonder jammer. Bij mij thuis kan je dat moment wél aangrijpen. Mensen komen tafelen, voeren gesprekken, gaan zich verdiepen, leren stilstaan ..." Je kan alleen deelnemen aan de Gasten van Veerle en een heleboel nieuwe, interessante mensen leren kennen, of je ook met twee of als team inschrijven, bij wijze van team building of verjaardagsfeest. In beide gevallen loop je met een rustige, verrijkte geest (en dito maag) heerlijk ontspannen weer buiten. Aanrader!