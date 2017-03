Zien: Disney toont eerste beeld uit nieuwe Mary Poppins

Door: redactie

Het is wachten tot december 2018 voor we de sequel op Mary Poppins in de bioscoopzalen kunnen gaan bewonderen. Maar Disney licht voor de fans al een klein tipje van de sluier: een eerste beeld uit de film, waarin we actrice Emily Blunt zien die de rol van Mary Poppins zal vertolken.

Mary Poppins keert terug naar het grote scherm, met een sequel die zich 20 jaar later afspeelt. Actrice Emily Blunt neemt de hoofdrol voor haar rekening, die je vooral kan kennen uit The Devil Wears Prada (2006) en The Young Victoria (2009).



De nieuwe Marry Poppins-film zal zich 20 jaar na de originele versie uit 1964 afspelen. We volgen het verhaal van de intussen opgegroeide Michael Banks, die opnieuw zijn magische kindermeisje Mary Poppins ontmoet. Michael schakelt op zijn beurt haar hulp in voor zijn eigen kroost.



Het is nog wachten tot december 2018 voor de film ook in de zalen te zien zal zijn, maar Disney laat ons nu al een beetje meeproeven van de magische supercalifragilisticexpialidocious sfeer van de film: een sneak preview van actrice Blunt in haar rol als Mary Poppins. En of de rol haar als gegoten zit.