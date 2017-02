Er is een nieuwe blogster in het land: de dochter van Koen Wauters

Door: redactie

26/02/17 - 09u00

video Net als haar papa op een podium staat ze voorlopig niet, maar dat wil niet zeggen dat Zita niet kan entertainen. Integendeel. In september veroverde ze al harten (en boekentasjes) met haar terug-naar-schooltips, en nu kruipt ze opnieuw achter de camera.

De komende drie weken zal Zita iedere vrijdag opnieuw tips geven aan haar jonge kijkers. Dit keer hebben ze niets met school te maken, maar zijn het eerder alledaagse hacks. Hoe plooi je zo snel mogelijk een T-shirt op? Of hoe krijg je een armbandje toch dicht als er niemand is om je te helpen?



En daar blijft het niet bij. Daarnaast toont ze ook nog eens haar outfits om anderen inspiratie te geven, en deelt ze de lekkerste tussendoortjes die je makkelijk zelf maakt. Zelf zien? De video's komen iedere vrijdag rond 17u30 op ketnet.be, in de app en op het Youtubekanaal.