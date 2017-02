Je kan binnenkort ook op vakantie alles uit jouw eigen Netflix zien

Door: redactie

Wie op vakantie al eens Netflix heeft proberen kijken, heeft het waarschijnlijk al gemerkt: het aanbod is anders in het buitenland en het kan zijn dat jouw favoriete serie er niet tussen zit. Maar daar komt nu verandering in. De Europese Unie heft de landelijke beperkingen voor streamingdiensten op, waardoor je vanaf januari 2018 overal dezelfde films en series kan bekijken, maar bijvoorbeeld ook muziek kan luisteren via Spotify.