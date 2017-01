Winning team! NINA ging babbelen en bowlen met twee topactrices van het moment

Door: redactie

20/01/17 - 16u07

© Stephen Mattues.

video Actrices Lynn Van Royen (27) en Ruth Becquart (40) zijn niet van het televisiescherm weg te denken dit voorjaar. De ene speelt overtuigend een geest in 'Beau Séjour', de andere zet met schwung een paaldansende prostituee neer in 'Chaussée d'Amour'. "Mijn dochter schaamt zich te pletter dat haar mama een hoer speelt op tv."

NINA strikte de twee fanastische actrices voor een gesprek én een partijtje bowling, waarvan je het resultaat nu zaterdag in NINA leest en ziet. Over hun bloeiende acteercarrières, de combinatie werk-gezin en de kunst van het ouder worden. Lynn (27) heeft twee zoontjes van vijf en één: "Ik heb het thuis moeten uitleggen, dat het niet écht mama is die dood uit het water wordt gevist." Ruths tienerdochter Mira kijkt liever niet naar mama's rol in Chaussée d'Amour: "Die schaamt zich te pletter dat haar mama een hoer speelt op tv."



Over onder meer het romantische huwelijksaanzoek van Ruth (inclusief wit paard!) en Lynns principes over naaktscènes lees je alles in het interview in NINA, dat op zaterdag bij Het Laatste Nieuws verschijnt. Hoe dat partijtje bowling - lees: de fotoshoot - er achter de schermen met deze twee geweldige dames eraan toeging, dat kan je hier al bekijken.