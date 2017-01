NINA tipt: podcasts die een saaie treinreis zo doen voorbijvliegen

© Thinkstock.

Ik geef het toe: ik ben een beetje laat op de kar van de podcasts gesprongen. Maar sinds ik enkele maanden geleden de twee seizoenen van de non-fictiereeks Serial verslonden heb, ben ik nu helemaal verslaafd. Het was zelfs zo erg dat ik wandelde dan de metro naar mijn bestemming te nemen zodat ik meer tijd had om te luisteren. Ik heb wel geen enkele podcast meer gevonden die aan mijn eerste liefde kon tippen, maar Iemand van Radio 1 komt wel aardig in de buurt.

Podcasts zijn het ideale entertainment voor pendelaars, maar ik luister ook graag tijdens het joggen of wanneer ik een eindje moet wandelen.



Iemand is een podcastreeks van Radio 1 over gewone mensen met buitengewone verhalen. De aangename stemmen Philip Heymans en Ward Bogaert stellen de vragen aan intrigerende figuren als een crimineel, een bokser en een pedofiel. Het verhaal dat bij mezelf het meest in bijgebleven? Dat van de 91-jarige Paula. Deze Antwerpse kranige dame heeft ontzettend veel levenslust en doorzettingsvermogen, zo zorgde ze er eigenhandig voor dat ons land het familierecht drastisch wijzigde. Maar wat me vooral opviel aan haar inspirerende levensverhaal is dat ze al die avonturen niet heeft opgezocht, maar dat het haar overkwam. Wat ik ervan heb onthouden? Een open geest en houding kan je ver brengen.



Ben jij ook gebeten door het podcastvirus? Dan vind je hier meer informatie over hoe je de afleveringen gratis kan downloaden.