Na populair 50 Shades-duet Taylor Swift en Zayn Malik is dit de rest van de soundtrack

13/01/17 - 14u00

Het sexy duet van Taylor Swift met voormalig One Direction-lid Zayn Malik 'I don't wanna live forever' voor de film Fifty Shades Darker stond binnen een uur op nummer 1 in de iTunes charts. En fans kunnen zich alweer verheugen, want de volledige soundtrack van de bekende erotische film is nu vrijgegeven.

Helaas pindakaas, je moet wel nog wachten tot 10 februari voor je de soundtrack ook daadwerkelijk kunt beluisteren. Maar het staat buiten kijf dat het een topper wordt. Onder andere bekende artiesten als Nicki Minaj, Joe Jonas, Halsey, Tove Lo, Kygo en Sia zingen mee op het album.



Dit is de volledige playlist:



1. "I Don't Wanna Live Forever" - ZAYN | Taylor Swift



2. "Not Afraid Anymore" - Halsey



3. "Pray" - JRY (feat. Rooty)



4. "Lies in the Dark" - Tove Lo



5. "No Running From Me" - Toulouse



6. "One Woman Man" - John Legend



7. "Code Blue" - The-Dream



8. "Bom Bidi Bom" - Nick Jonas & Nicki Minaj



9. "Helium" - Sia



10. "Cruise" - Kygo (feat. Andrew Jackson)



11. "The Scientist" - Corrine Bailey Rae



12. "They Can't Take That Away From Me" - Jose James



13. "Birthday" - JP Cooper



14. "I Need a Good One" - The Avener (feat. Mark Asari)



15. "Empty Pack Of Cigarettes" - Joseph Angel



16. "What Would It Take" - Anderson East



17. "What Is Love?" - Frances



18. "On His Knees" - Danny Elfman



19. "Making It Real" - Danny Elfman