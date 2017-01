Wie wist dat ons land zo mooi kon zijn?

Door: redactie

10/01/17 - 11u30

video Toegegeven, het regent dat het giet, we staan langer in de file dan ons lief is en Manneke Pis is een stuk minder imposant dan pakweg de Eiffeltoren. En toch mogen we trots zijn op ons landje, vindt Camille Herbin. En dat toonde hij ook in deze prachtige video.