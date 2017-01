Disneyfans: deze 20 films mogen jullie verwachten in 2017 en later

Door: redactie

Fans van Disneyfilms kunnen zich verlekkerd in de handen wrijven, want Disney heeft zonet onthuld welke films in de zalen te zien zullen zijn de komende maanden en zelfs jaren, tot 2019. Van Mary Poppins Returns en Toy Story 4 tot Avengers en nog meer Star Wars, waar kijk jij het meest naar uit?

2017 17 maart: Beauty and the Beast

Met Emma Watson en Ewan McGregor in de hoofdrollen, is het uitkijken naar Beauty and the Beast met echte acteurs.



5 mei: Guardian of the Galaxy Volume 2

De sequel van de eerste film komt in mei uit. Er zijn nog niet veel details over vrijgegeven, maar er wordt beweerd dat Chris Pratt zal terugkeren.



16 juni: Cars

De derde film van Cars zal half juni in de zalen te zien zijn.



7 juli: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Kya Scodelario and Orlando Bloom keren naar verluidt terug in een nieuw piratenavontuur deze zomer.

Emma Watson in Beauty and The Beast

3 november: Thor: Ragnarok

Chris Hemsworth is terug op jouw scherm voor een derde verhaal in de Thor-saga. Er wordt zelfs gefluisterd dat The Hulk ook zijn opwachting zou maken.



22 november: Coco

Met de Mexicaanse feestdag Día de los Muertos als inspiratiebron, komt eind november Coco in de zalen.



15 december: Star Wars

Een voorlopig nog titelloze Star Wars-film is voor over een klein jaartje gepland.



22 december: Cruella

Een remake van 101 Dalmatiërs zal draaien rond Cruella De Vil, die door Emma Stone vertolkt zal worden.

2018 Februari: Black Panther

Een nieuwe superheld onder de gedaante van Chadwick Boseman, de zwarte panter, maakt zijn opwachting.



Maart: Gigantic

Geïnspireerd op het verhaal "Jaak en de bonenstaak", draait deze ffilm rond Jaak en zijn avonturen tussen de reuzen.



Mei: Avengers: Infinity War

Het eerste deel van de Avengers-sequel met Chris Pratt in de hoofdrol, wordt in mei 2018 verwacht.



Mei: Star Wars spin-off

Voorlopig nog zonder titel, maar deze spin-off van Star Wars wordt een prequel over Han Solo.

Juni: Toy Story 4

Ja hoor, er komt nog een Toy Story-film. Het vierde verhaal zal gaan over een romance tussen Woody en Bo Beep.



Juli: Captain Marvel

Het is wachten tot juli 2018 voor een superheldenfilm waarin een vrouw de hoofdrol op zich neemt.



November: Inhumans

Over deze film is nog niet veel geweten, behalve dat Vin Disel hints blijft geven dat hij erin meespeelt, en dat het een Marvel versie van X-Men zou zijn.



November: Mulan

Na het succes van Assepoester met acteurs van vlees en bloed, gaat Disney ook voor zo'n versie van Mulan.



December: Marry Poppins Returns

Na het succes van de eerste Marry Poppins-film met Emily Blunt, kon een opvolger niet ontbreken.