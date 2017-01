Is jouw huisdier verslaafd aan televisie?

Door: ND

Lijkt jouw hond een even grote fan van "Thuis" als jij? Dat kan kloppen, want sommige hondenrassen zijn net zo verknocht aan de beeldbuis als mensen. Een Britse dierenarts legt uit welke hondenrassen de grootste televisiekijkers zijn, en wat ze dan zoal graag zien als ze in de zetel ploffen na een lange, euhm, "speeldag".

Wat zien honden op het scherm? Of Frank uit Thuis een groen of rood hemd draagt, dat kan jouw viervoeter niet duidelijk zien. Voor een hond zien HD-televisiebeelden eruit als een hoop bewegende plaatjes, waarin ze slechts twee primaire kleuren zien: geel en blauw. Rood, groen en oranje is voor hen één geelachtige mengeling, en over het algemeen zien de beelden er vaag uit. De fijne details die wij als mensen zien kunnen zij niet onderscheiden. Maar toch hebben de dieren een specifieke voorkeur over wat er op de beeldbuis komt.

De favorieten van jouw viervoeter Honden die jagen met behulp van hun zicht, zoals terriërs of hazewinden, worden het meest door televisiebeelden geprikkeld. Sommige programma's zijn hondvriendelijker dan andere, weet psycholoog Stanley Coren, die gespecialiseerd is in het gedrag van honden. "Honden reageren vooral op beelden van dieren of vogels die gefilmd zijn op ooghoogte van de hond," legt Stanley uit. "Veel honden kijken geen televisie omdat die op ooghoogte van de mens staat afgesteld." Wil je jouw huisdier plezieren? Dan zet je de televisie op de grond of op een laag tv-kastje. Ook het ras van de hond bepaalt of hij zich al dan niet ontpopt in een televisiekijker. Jachthonden worden bij het jagen meer gedreven door hun reukzin, dus zij zijn minder vatbaar voor wat ze zien op televisie. Soorten die meer op hun zicht zijn aangewezen om te jagen - zoals terriërs of een hazewind - zijn vatbaarder voor televisiebeelden.