Buishangen: de leukste programma's van het nieuwe televisieseizoen

Wie vandaag al eens naar buiten gekeken heeft, kan er niet omheen: het weer zit niet mee. En hoewel een leuk uitje dan misschien letterlijk in het water valt, kan een avondje voor de buis hangen minstens even leuk zijn. Zeker met deze gloednieuwe toppers.

De Klas Altijd al willen weten hoe BV's het er vanaf brengen als ze voor een bende pubers gedropt worden? Bij Eén duidelijk wel, want in de nieuwe human-interestreeks De Klas gaan onder andere Tom Waes, Danira Boukhriss en Otto-Jan Ham de uitdaging aan.



Vanaf dinsdag 31 januari op één.

Beau Séjour Het nieuwe televisiejaar begon op één met een ietwat atypische Vlaamse serie: Beau Séjour. Een traditionele detective in die zin dat we op zoek gaan naar de moordenaar van de jonge Kato. Hat atypische aspect is dat we die zoektocht samen maken met ... Kato zelf. De serie begint namelijk wanneer het 19-jarige meisje haar eigen lijk terugvindt in de badkamer van een verlaten hotel. Nagelbijten verzekerd.



De eerste aflevering gemist? Die herbekijk je gewoon online. En dan vanaf nu de digicorder programmeren op één, elke zondagavond om 21.30 uur, afgesproken?

Chaussee d'Amour Baalde jij ook zo toen de veelbesproken Vlaamse fictiereeks Chausse d'Amour enkel via Play en Play More te zien was? Dan is er goed nieuws: dit voorjaar kun jij ook eindelijk meespreken over de dramareeks. In een notendop: wanneer Sylvia's huwelijk in duigen valt, vlucht ze met haar twee pubers van kinderen naar het enige huis dat ze van haar vader erfde: een bordeel. Uit financiële noodzaak besluit ze de zaak dan ook maar effectief te gaan runnen. En neem het maar van deze Play More-kijker aan: hoe dat verder afloopt, wil je zeker zien.



De precieze uitzenddatum is nog niet bekend, maar hou alvast het televisieprogramma van VIER in de gaten vanaf begin februari. © VIER.

Hotel Römantiek 't Is nooit te laat voor de liefde van je leven, dat vinden ze ook bij VIER. En dus trekken ze met een groep kranige vrijgezelle 60-plussers naar Hotel Kurhaus in Zwitserland. Koppelaars van dienst zijn Otto-Jan Ham, Sven de Leijer en Frances Lefebure.



Binnenkort op VIER.

My Crazy Ex-Girlfriend Ook Netflix heeft weer heel wat nieuws te bieden. Fans van het lichtere genre kunnen hun (gebroken) hart ophalen bij My Crazy Ex-Girlfriend. Daarin volgen we Rebecca, een New Yorkse advocatie die op haar beurt haar tienercrush Josh gevolgd is naar West Covina. Humor, sarcasme, veel verkeerde keuzes en af en toe een totaal van de pot gerukt musicalliedje. Geloof ons: het is véél beter dan het lijkt. Kijken maar.



Nu op Netflix.